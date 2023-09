Le père de famille, président de son club du 'Triathlège', médecin chef d'unité au CHC du Mont Légia, spécialiste dans la médecine physique, avait chuté à vélo. Transporté à l'hôpital de Grenoble, il était depuis lors dans le coma à la suite d'un grave traumatisme cranien. L'accident s'est produit au début du parcours cycliste de plus de 188 km, avec plus de 5.000 m de dénivelé et plusieurs cols à franchir.

Le coach et médecin liégeois, originaire d'Anthisnes, n'en était pas à son coup d'essai sur la distance mythique de l'Ironman. En 2004 déjà, il avait pris part au Graal du triathlon, la finale d'Hawaii, terminant en 9h26, avant d'y participer encore en 2019. Lors du dernier Euro d'Ironman, le 2 juillet dernier à Francfort, Close était monté sur la 3e marche du podium de sa catégorie des 45-49 ans.

Un hommage lui sera notamment rendu à l'occasion du prochain semi-marathon de la Province de Liège, le 15 octobre prochain, ont annoncé les organisateurs.