Simone Biles : "Je n’ai jamais pu compter sur ma mère biologique"

Une enfance difficile

Sa mère biologique, tombée dans la drogue et l'alcool, se révèle totalement incapable de s'occuper de ses enfants. "Je n'ai jamais pu compter sur ma mère biologique, avait-elle confié, en larmes, lors de son passage à Danse avec les stars. Elle rentrait en prison et elle en sortait. Je me souviens que j'avais toujours faim, toujours peur. À 3 ans, j'ai été placée en foyer d'accueil."

L'Américaine passe donc sa tendre enfance dans une famille d'accueil avant d'être adoptée par ses grands-parents à l'âge de six ans, en compagnie de sa petite sœur, Adria. "Je voulais toujours voir mon grand-père quand j'étais en foyer. […] Mes (grands) parents m'ont sauvée, déroulait Biles.

Une puce de 1,42 m

La native de Columbus mesure à peine 1,42 m pour 47 kg. Souple, légère et tonique, Simone a une masse musculaire d’adversaires plus grandes. Elle est également rapide. Sa course la propulse ainsi à 2,9 m de hauteur. Sa taille et ses sauts impressionnants lui ont valu le surnom de "puce".

Traitée contre l’hyperactivité

En 2016, des hackers russes avaient piraté l'Agence mondiale antidopage et accusé Simone Biles de dopage, vu qu'elle prend du méthylphénidate. "Je souffre de trouble de l'attention et d'hyperactivité, a-t-elle alors révélé sur les réseaux sociaux. Je prends des médicaments pour ça depuis que je suis enfant."

La fédération américaine a confirmé que le traitement est en règle.

Quatre figures à son nom

Meilleure gymnaste de tous les temps, Simone Biles continue d’écrire l’histoire de son sport. Sa collection de médailles d’or est énorme, mais la gymnaste américaine inscrit aussi son nom en lettres d’or dans l’histoire de son sport grâce aux figures qui portent son patronyme, ce qui n’arrive que quand un ou une gymnaste réalise en compétition un mouvement inédit. Simone Biles a 4 figures qui portent son nom : deux au sol, une à la poutre et une au saut. Pour cette dernière, elle réalise en 2021 un Yurchenko, double salto arrière avec le corps carpé, ce qui n’avait jamais été réalisé par une femme.

Un mari qui fait du football américain

Simone Biles a rencontré l’amour au début de la pandémie, en mars 2020. Pas dans une salle de gymnastique, non. Mais bien avec un sportif avec qui elle forme un couple hors norme : Jonathan Owens est en effet footballeur américain et évolue en NFL. Le couple s’est rencontré grâce à la petite sœur de Simone et aux réseaux sociaux. Adria a poussé Simone à contacter en ligne celui qui évoluait alors chez les Houston Texans. Biles et Owens se sont mariés en avril dernier au Mexique.