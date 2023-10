En foot aussi, la dérive des continents est une réalité

La décision de la Fédération internationale de football (Fifa) de confier l’organisation du Mondial 2030 à six nations sur trois continents différents continue d’alimenter la controverse. Et, du coup, on se dit que la Belgique aurait tort de ne pas, à son tour, frapper à la porte. Notre petit pays n’a encore jamais été l’hôte de cet événement planétaire. À l’évidence, compte tenu de la nouvelle feuille de route de la Fifa, c’est le moment d’aller faire les yeux doux à Gianni Infantino. Et pourquoi pas dès le prochain Mondial programmé en 2026 conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique ? Trois pays sur un seul continent : objectivement, sur ce coup-là, la Fifa a vu très petit. Pour corriger le tir, elle a encore le temps de réagir en accolant l’une ou l’autre nation lointaine parmi les amphitryons. Et c’est là que la Belgique, comme le Groenland, a toutes ses chances. Portée par sa culture sportive, elle pourrait parfaitement accueillir l’une ou l’autre rencontre. Peut-être même le match d’ouverture. À l’analyse, cet ajout aurait donc toute sa logique : il compliquerait l’organigramme de la compétition, il obligerait les délégations, les supporters et les médias à de longs et inutiles voyages en avion, il augmenterait l’empreinte carbone de la planète. Bref, tous les critères qui ont incité la Fifa à accorder la Coupe du Monde 2 030 à l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, le Maroc, le Portugal et l’Espagne seraient respectés. Il ne reste plus à l’Union Belge qu’à agir en coulisses ! Oui, mieux vaut en rire…