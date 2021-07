Eddy Merckx : "Je vois Tadej Pogacar comme le nouveau Cannibale"

Une étape que le plus grand champion de tous les temps a suivie dans la voiture de Christian Prudhomme, en compagnie de Bernard Thévenet, le seul à avoir battu sur la Grande Boucle, en 1975 et 1977, le quintuple vainqueur du Tour.

Les noms d’Eddy Merckx et de Mourenx sont liés pour toujours dans l’histoire de la course au maillot jaune. C’est dans la cité béarnaise qu’en 1969, lors de son premier Tour, le Roi Eddy avait définitivement assommé ses adversaires au terme de la grande étape pyrénéenne.

"C’est un grand plaisir et une grande fierté de revenir ici", nous confiait le Bruxellois. "J’ai quand même réalisé un grand exploit ici en 1969. Cela fait longtemps, mais faire une échappée de 140 kilomètres avec le maillot jaune sur les épaules, ça ne s’oublie pas. Je pense que je peux en être fier."

Eddy Merckx a aussi abordé le Tour 2021.

"Je vois en effet Tadej Pogacar comme le nouveau Cannibale", a dit encore le champion belge. "C’est un homme qui a déjà gagné, ou va gagner, deux Tours de France. C’est un coureur d’exception, d’ailleurs, il porte plusieurs maillots (NdlR : outre le classement général, le Slovène est en tête des classements du meilleur jeune et du meilleur grimpeur). Je le vois en gagner plusieurs. Je pense que s’il ne lui arrive rien, il pourra gagner plus de cinq Tours."

Désormais co-recordman du nombre des succès d’étapes au Tour avec Mark Cavendish, Eddy Merckx aimerait autant voir le Britannique s’imposer à Libourne ce vendredi ou dimanche aux Champs Elysées.

"J’espère qu’il gagnera une trente-cinquième étape, comme ça on me laissera tranquille", rigole-t-il. "Je lui souhaite, il le mérite, quand on voit d’où il revient. On ne peut pas comparer sa carrière avec la mienne, mais ce qu’il fait est super, c’est certainement le meilleur sprinter du monde."