Van Aert après sa victoire sur les Champs-Élysées: "Inestimable"

Pendant l'interview flash qui a succédé, il ne pouvait toujours pas réaliser qu'il avait levé les bras à trois reprises sur ce Tour 2021." Non, je ne peux pas vraiment", a plaisanté le principal intéressé. "Ce Tour a été fantastique. C'était comme des montagnes russes. Terminer avec un week-end comme celui-là, c'est au-dessus de toutes les attentes", a rajouté un van Aert ravi.

Ce dimanche soir, Wout van Aert doit déjà prendre l'avion avec d'autres Belges afin de rallier Tokyo pour les Jeux Olympiques. Cette victoire sur les mythiques Champs-Élysées laissera peut-être quelques traces lors des épreuves de la semaine prochaine. "Je pense que je me suis peut-être mis un peu en difficulté, car je dois prendre l'avion ce soir et les interviews vont prendre pas mal de temps. On verra si j'arrive à temps", a souri le champion de Belgique. "Bien évidemment, ce n'est pas grave que je sois allé chercher la victoire aujourd'hui. Une victoire comme celle d'aujourd'hui est inestimable", affirme van Aert.

L'arrivée sur les Champs-Élysées était située un peu plus haut que d'habitude. "Ça a donné plus de chances à une équipe comme la nôtre de sortir de la boîte", explique le triple vainqueur d'étapes. "Merci à notre petite équipe, en particulier à Mike Teunissen qui m'a placé en parfaite position. J'avais toute confiance en Mike pour me placer dans les meilleures conditions. Je n'avais plus qu'à tenir sa roue. Son lead-out était de classe mondiale. Chapeau bas!"