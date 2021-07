Un ancien vainqueur du Tour de France sous le charme de Van Aert: "Le meilleur coureur du monde actuellement"

Wout Van Aert a conclu le Tour de France par un week-end parfait avec ses victoires sur le contre-la-montre à Saint-Émilion et au sprint sur les Champs Élysées, qui sont venues s'ajouter à sa victoire à Malaucène après la double ascension du Mont Ventoux. Trois étapes dans trois registres différents sur un même Tour, ce n'était plus arrivé depuis Bernard Hinault.

Le Belge a impressionné tous les suiveurs dont Bradley Wiggins, lauréat de la Grande Boucle 2012 et aujourd'hui consultant sur Eurosport. Et le Britannique n'y va pas par quatre chemins pour qualifier les prestations du Belge : "Van Aert est tout simplement le meilleur coureur du monde à l'heure actuelle", commence-t-il sur Eurosport, "et le plus polyvalent. Il est phénoménal et j'ai beaucoup de respect pour lui."

"Ce qu'il a fait est exceptionnel. Il a remporté une étape de montagne sur le Mont Ventoux, un contre-la-montre et l'étape au sprint sur les Champs Élysées", énumère Wiggins qui ne peut pas citer de coureur aussi complet que notre compatriote, "Il est à une autre niveau quand on compare la palette des possibilités de chacun."

Van Aert n'a pas pu fêter ses trois victoires en grandes pompes puisqu'il s'est envolé en direction de Tokyo sur le coup de 23h30 pour participer aux Jeux olympiques dans une semaine : "Il est le favori sur la course en ligne et je trouverais cela admirable s'il l'emportait", a conclu Wiggins.