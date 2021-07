“Je suis à nouveau un sprinter”: 11 mois plus tard, Jakobsen exulte au Tour de Wallonie !

Tour de Wallonie: Fabio Jakobsen renoue avec le succès, 11 mois après sa grave chute au Tour de Pologne!

Suite aux inondations qui ont touché la province de Liège ces derniers jours, la deuxième étape du Tour de Wallonie se disputait sur le circuit de Zolder, et non entre Herve et Verviers, comme initialement prévu. Et elle a couronné Fabio Jakobsen!