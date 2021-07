Les Belges et les Slovènes contrôlent le peloton: suivez la course olympique sur route en direct dès 8h

Une semaine après la fin du Tour de France, c'est un autre grand moment de la saison cycliste qui est déjà en train de se disputer avec la Course olympique en ligne. Sur un parcours de 231 kilomètres, les coureurs devront gravir 4800 mètres d'altitude, dont un versant du Mont Fuji, ascension de 14 kilomètres, à la mi course. Mais surtout le terrible Mikuni Pass, long de 6,5 kilomètres à plus de 10% de moyenne dont le sommet sera situé à un peu plus de 30 kilomètres de l'arrivée.

Parmi les noms les plus souvent cités, on retrouve forcément le duo slovène Tadej Pogacar - Primoz Roglic, le Néerlandais Bauke Mollema, le Portugais João Almeida, l'Espagnol Alejandro Valverde ou les Italiens Alberto Bettiol - Gianni Moscon. Mais aussi, bien sûr, les Belges Wout Van Aert et Remco Evenepoel, accompagnés de Tiesj Benoot, Mauri Vansevenant et du champion olympique sortant, Greg Van Avermaet.

Dès le début de course, 8 coureurs se sont extirpés du peloton et ont pris plus de 10 minutes d'avance : Juraj Sagan (Slovaquie), Eduard Grosu (Roumanie), Nicholas Dlamini (Afrique du Sud), Michael Kukrle (Rép. tchèque), Polychronis Tzortzakis (Grèce), Orluis Aular (Venezuela), Paul Daumont (Burkina Faso) et Elchin Asadov (Azerbaïdjan).

