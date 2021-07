Van Aert: "Content de cette médaille, avec tous ces grands coureurs qui étaient dans ma roue"

"Le meilleur a gagné, Carapaz était vraiment fort" a d'abord lâché Wout Van Aert au micro de nos confrères de la RTBF. Avant d'expliquer sa joie de remporter une médaille: "Oui c'est encore une deuxième place mais avec tous ces grands coureurs dans ma roue, c'était difficile de faire mieux" explique celui qui fut également deuxième de la course en ligne et du contre-la-montre aux Mondiaux d'Imola, en 2020. "Je suis content de faire deuxième derrière le plus costaud. Avec la chaleur, c'était vraiment une course difficile. J'ai réussi à prendre mon propre rythme dans le Mikuni Pass, puis j'ai pu rentrer sur la tête de course."



Mercredi, le Belge tentera de faire mieux sur le contre-la-montre.