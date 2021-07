Nouvelle victoire d’Arnaud De Lie au Tour d’Alsace !

Il y a eu deux sprints sur ce Tour d’Alsace. Et ils ont tous les deux été remportés par Arnaud De Lie. Après son succès conquis sur la deuxième étape, disputée jeudi entre Colmar et Altkirch, le très prometteur coureur de Lescheret s’est à nouveau imposé ce dimanche, sur la cinquième et dernière étape, qui s’est déroulée entre Mulhouse et Berrwiller.

Le futur coureur pro de Lotto-Soudal avait déjà montré cette année qu’il était un des meilleurs sprinters du peloton en finissant toujours parmi les premiers des sprints sur le Baby Giro (malheureusement pour lui, les échappés allaient toujours au bout en Italie) ou en terminant troisième, avec les pros, du Grand Prix Vermarc. Il s’agit déjà de la troisième victoire, cette année, d’Arnaud De Lie.

Il avait remporté la manche d’ouverture des U23 Road Series, en dominant en solitaire, après une attaque de puncheur, le Grand Prix Color Code à Bassenge, avant de remporter au sprint ces deux étapes du Tour d’Alsace, dont le classement final a été remporté par l’Espagnol José Félix Parra.