Roglic remporte la 11e étape de la Vuelta, Eiking garde le maillot rouge

Primoz Roglic s'est imposé au sommet à Valdepeñas de Jaen après une ascension très raide 800m avec des passages à 20% sur la 11e étape du Tour d'Espagne. Le Slovène s'est imposé devant les deux Movistar Enric Mas et Miguel Angel Lopez. Le Slovène a repris 3 secondes supplémentaires à l'Espagnol (plus 10 secondes de bonifications) et 5 sur le Colombien.

Les favoris ont repris Magnus Cort Nielsen, dernier rescapé d'une échappée de 5 coureurs, dans les 300 derniers mètres. Ses compagnons d'échappée, parmi lesquels les deux Belges Edward Planckaert et Harm Vanhoucke ont été repris dans l'avant-dernière ascension, le Puerto de Locubin à moins de 15 kilomètres de l'arrivée.

Même s'il a perdu 11 secondes dans la montée finale face à Roglic, Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty Gobert) prend la 10e place et conserve le maillot rouge.