Le Néerlandais Mathieu van der Poel prolonge avec Alpecin-Fenix jusqu'en 2025

Le Néerlandais, 26 ans, avait un contrat qui courait déjà jusque fin 2023. Il est prolongé pour deux ans de plus.

"Cette équipe, c'est pour moi comme une deuxième famille", a commenté Mathieu van der Poel présent dans la structure depuis dix ans et l'âge de 16 ans donc. "Je m'amuse vraiment bien ici. L'équipe s'est développée de façon fantastique ces dernières années, en même temps que je progressais moi-même et je deviens plus fort et meilleur encore chaque année", a ajouté le champion du monde de cylocross qui veut toujours combiner sa spécialité avec la route et le mountainbke.

"C'est assez unique de rouler pour la même équipe depuis si longtemps et je vais continuer encore quatre ans. Qui sait si je ne vais pas rouler dans la même équipe toute ma carrière ? Je ne regarde pas trop loin devant moi, mais c'est sûr que devenir champion du monde dans trois disciplines différentes est un rêve. Je veux de toute façon combiner encore cyclisme sur route, cyclocross et mountainbike jusqu'à Paris 2024".