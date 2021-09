Mondiaux de cyclisme : la Slovénie avec Roglic, Pogacar et Mohoric à Louvain

La Slovénie se présentera au départ de la course en ligne des Championnats du monde de cyclisme le 26 septembre, entre Anvers et Louvain, avec ses deux stars, Primoz Roglic et Tadej Pogacar, ainsi qu'avec l'homme en forme Matej Mohoric. Roglic ne disputera pas le contre-la-montre le 19 septembre, épreuve dont il est le champion olympique, laissant ce rôle à Pogacar et Jan Tratnik.

La Slovénie alignera sur la course en ligne le vainqueur des deux derniers Tour de France, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), et celui des trois dernières Vuelta, Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Les deux hommes savent aussi briller sur les courses d'un jour, en témoignent le palmarès de Liège-Bastogne-Liège, où Pogacar a succédé à Roglic. Mais sur un parcours qui ne leur convient pas vraiment, le véritable atout de cette équipe pourrait s'appeler Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), vainqueur d'étape sur le récent Tour du Benelux et ancien champion du monde juniors (2012) et espoirs (2013).

Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), Luka Mezgec (BikeExchange), Jan Polanc (UAE-Team Emirates), David Per (Adria Mobil) et Domen Novak (Bahrain-Victorious) complètent la sélection.

Le contre-la-montre se disputera le 19 septembre entre Knokke-Heist et Bruges. L'épreuve en ligne se tiendra une semaine plus tard, entre Anvers et Bruges.