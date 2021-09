Accueil Sports Cyclisme Les cinq erreurs tactiques de la Belgique: oui, Evenepoel a bien plus avantagé Alaphilippe que Van Aert L'absence d'oreillettes, la ferveur populaire et la trop grande envie d'en découdre ont poussé les Belges à faire plusieurs erreurs, ce dimanche. Ce que Patrick Lefevere a pointé du doigt dans un sarcasme dont il a le secret. ©Belga Nicolas Christiaens Responsable "Les Sports+" et spécialiste Diables rouges



Julian Alaphilippe a reconduit son titre de champion du monde en se montrant le plus costaud. Une jambe au-dessus de tout le monde, le Français se serait sans doute imposé dans bien des scénarios différents. Grand favori au départ de la course, Wout Van Aert était moins fort qu'attendu et n'a pas pu répondre aux attaques du Français.



A chaud, l'analyse était vite pliée côté belge: le plus fort a gagné. On a même entendu Remco Evenepoel dire que "La Belgique a fait la course parfaite". On peut comprendre que ce fut le cas de son point de vue pendant la course mais on est quasiment certain qu'il changera d'avis si, comme nous, il prend le temps de revoir les moments-clés de ce championnat du monde. Et s'il est probable qu'une course d'équipe parfaite n'aurait pu amener qu'une médaille d'argent ou de bronze en plus, ce n'est pas une raison pour ne pas gommer des erreurs qui auraient pu conduire à la défaite d'un Wout Van Aert à son meilleur niveau.





Erreur n°1: Evenepoel se dévoile trop tôt



175 kilomètres de l'arrivée. C'est le moment choisi par la France pour durcir la course avec Benoît Cosnefroy. Evenepoel saute dans sa roue et un groupe de quinze coureurs se forme quelques kilomètres plus loin, avec également Tim Declercq. On peut regretter que la Belgique ait lancé son n°2 à l'attaque aussi tôt dans la course, alors que Campenaerts, Teuns ou Lampaert auraient pu faire le même effort. Dans cette échappée, on a aussi vu des coureurs du calibre d'Asgreen ou Roglic mais ils ont eu l'intelligence de traîner en queue de groupe, de "filocher" et de ne surtout pas griller la moindre cartouche aussi loin de l'arrivée. Porté par la foule, Evenepoel a eu du mal à tempérer son enthousiasme. Tim Declercq, bien plus expérimenté, a-t-il essayé de le calmer ? On serait curieux de le savoir...



Le résultat de ce mouvement de course: piégée, l'Italie a grillé Ballerini et Trentin dans la poursuite. Et Remco Evenepoel a perdu de l'énergie précieuse. Toutes les autres nations en sortent gagnantes.





Erreur n°2: Lampaert, Teuns et Campenaerts à bloc sur le circuit de Louvain



L'échappée de quinze est reprise à Louvain, après 40 kilomètres de poursuite. La Belgique ne tarde pas à se remettre aux commandes du peloton. Une bonne chose pour le placement de Van Aert à l'approche de chacune des bosses. Mais le rythme est bien trop élevé et Tiesj Benoot semble venir le reprocher à plusieurs de ses équipiers. Pendant 35 kilomètres, Declercq et surtout Lampaert, Campenaerts et Teuns semblent vouloir durcir la course. Certains sprinters (Ewan, Cavendish) sont définitivement lâchés mais cela aurait de toute façon été le cas dans le deuxième circuit flandrien.



Le résultat de ce mouvement de course: toutes les nations qui voulaient éviter un sprint sont avantagées, alors que Van Aert aurait sans doute été le favori dans le cas d'une arrivée à vingt ou trente coureurs.





Erreur n°3: les Belges font des efforts derrière Evenepoel



Juste avant de reprendre la route d'Overijse, Remco accompagne une nouvelle offensive. Cette fois, le timing est...