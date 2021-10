La Britannique Lizzie Deignan remporte la première édition féminine de Paris-Roubaix

La coureuse de l'équipe Trek-Segafredo a réalisé un numéro en solitaire de plus de 80 km.

La Britannique Lizzie Deignan a inscrit son nom au palmarès de la première édition féminine de Paris-Roubaix. Les coureuses étaient parties de Denain pour un total de 116 kilomètres et 17 secteurs pavés dont les 85 derniers kilomètres identiques à ceux qui seront empruntés ce dimanche par les hommes.

Deignan a réalisé un véritable numéro, s'isolant dès le premier secteur pavé à plus de 80 km de l'arrivée et résistant au retour de ses poursuivantes pour s'imposer sur le mythique vélodrome. Derrière la Britannique, le groupe de contre a explosé dans le secteur de Camphin-en-Pévèle à un peu moins de 20 km de l'arrivée et la grande favorite Marianne Vos est partie seule mais n'a pas réussi à refaire son retard sur la coureuse de tête. La Néerlandaise a pris la seconde place à 1'16", Elisa Longo Borghini complète le podium.

De nombreuses chutes ont émaillé la course et n'ont pas épargné la championne de Belgique Lotte Kopecky qui n'a pas réussi à disputer le final avec les meilleures.

Ce dimanche, c'est la 118e édition de Paris-Roubaix chez les messieurs avec au programme 257,7 km entre Compiègne et Roubaix avec 30 secteurs pavés.