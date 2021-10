Une 118e édition de Paris-Roubaix qui s'annonce dantesque (Direct à 13h30)

Les conditions météo difficiles vont rendre la course très compliquée.

903 jours après, Paris-Roubaix est de retour avec une 118e édition qui s'annonce dantesque. La pluie s'est abattue sur le nord de la France toute la nuit et va rendre les différents secteurs pavés très compliqués avec des pavés humides ou recouverts de boue.

Au total, ce sont pas moins de 30 secteurs pavés qui attendent les coureurs sur les 257,7 km du parcours tracé entre Compiègne et le désormais mythique vélodrome de Roubaix.

Sur une telle course, les favoris sont nombreux pour succéder à Philippe Gilbert mais les cyclo-crossmen et vététistes partent avec un avantage incontestables sur les autres. Côté belge, on attend évidemment Wout van Aert qui sera avide de revanche après la déception du Mondial la semaine dernière.