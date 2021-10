Accueil Sports Cyclisme Brailsford, big boss de la formation Ineos: "Le cœur du cyclisme est en Belgique" Rencontre avec le boss de la formation Ineos-Grenadier, venu chez nous pour la signature d’un contrat avec un nouveau partenaire. ©BELGA Bertrand Boulenger Spécialiste Cyclisme



Si, dans l’histoire de la formation britannique, seuls deux coureurs belges (Serge Pauwels en 2010 et 2011 et Laurens De Plus depuis 2021) ont jusqu’ici porté le maillot de l’armada Sky devenue Ineos, c’est celui-ci qui passera sous pavillon noir-jaune-rouge dès la saison prochaine. En marge des derniers championnats du monde à Louvain, le manager général Dave Brailsford a en effet fait le déplacement...