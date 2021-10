L'équipe cycliste française Delko cesse ses activités

L'équipe cycliste française Delko arrête. La ProTeam ne dispose pas de moyens financiers suffisants et a disputé sa dernière course dimanche à l'occasion de Paris-Tours. Pendant Paris-Roubaix, l'équipe a porté la tenue emblématique de la formation La Vie Claire dans les années 1990 pour l'anniversaire du co-sponsor Look.

Evaldas Siskevicius, Justin Jules, Eduard-Michael Grosu, Dusan Rajovic, José Goncalves, José Manuel Diaz et Clément Carisey ont notamment éviolué cette saison avec Delko. L'équipe a remporté cinq courses cette saison une étape et le classement final du Tour de Turquie (2.Pro) avec Diaz, la 5e étape du Tour de Poitou-Charentes avec Carisey, le titre de Serbie sur route grâce à Rajovic et celui de contre-la-montre en Lituanie via Siskevicius.