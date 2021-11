Wout van Aert vend aux enchères trois de ses plus grandes victoires en tant que NFT

Deux des trois victoires d'étape de Wout van Aert cette année dans le Tour de France, sur les Champs-Elysées de Paris et au Mont Ventoux, et sa victoire à Sienne dans les Strade Bianche en 2020, seront proposées à la vente numérique en tant que NFT chez Momentible via une vente aux enchères, a annoncé vendredi son équipe Jumbo-Visma.