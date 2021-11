Coupe du monde de cyclocross: Lucinda Brand s'impose à Tabor où les Néerlandaises occupent le top 5

Après avoir attaqué dans le sixième et dernier tour, la championne du monde et d'Europe a réussi à décrocher les cinq concurrentes qui l'accompagnaient. Elle a devancé de trois secondes ses compatriotes Puck Pieterse (Alpecin-Fenix), Annemarie Worst (777), Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix). Denise Betsema (Pauwels-Sauzen-Bingoal) a complété le top 5 néerlandais à 9 secondes.

Alicia Franck, la première Belge, a franchi la ligne en 14e position à 1:19. La championne de Belgique Sanne Cant, victime d'une légère commotion cérébrale après sa chute jeudi à Niel, était absente.

Pieterse, 19 ans, a été la première à imposer un tempo élevé. Elle fut accompagnée par Brand. Un regroupement à dix s'opéra avant d'aborder le deuxième tour. Franck figurait encore parmi elles avant de devoir laisser filer meilleures dans la boucle suivante. Pieterse a insisté ensuite et Brand ainsi que la Hongroise Kata Blanka Vas ont réussi à la suivre. Personne n'arrivait à faire la différence et notamment à creuser un écart, même si Pieterse était la plus entreprenante, notamment sur le passage des planches qu'elle sautait assise sur le vélo là où les autres devaient descendre de machine. La jeune Néerlandaise réussit dans le cinquième tour à se forger une poignée de secondes d'avance. Un nouveau regroupement s'opéra avant le sixième tour. C'est alors que Brand a placé son effort avec le résultat que l'on connaît.

Lauréate de la 2e manche de la Coupe du monde à Fayetteville, Lucinda Brand creuse l'écart en tête du classement général, après ce troisième succès à Tabor en quatre ans. Elle totalise 187 points, 19 de plus que Betsema.

La septième manche de la Coupe du monde UCI se courra dès dimanche prochain, 21 novembre, à Coxyde.