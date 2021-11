Six Jours de Gand: deux côtes cassées et pneumothorax pour Mark Cavendish après sa lourde chute

Le Britannique Mark Cavendish souffre de deux fractures des côtes et d'un pneumothorax après sa lourde chute subie dimanche lors de la course à l'américaine, dernière épreuve des Six Jours de Gand de cyclisme sur piste.