Tadej Pogacar remporte le Vélo d'or !

Organisateur du prestigieux Vélo d'Or, le mensuel Vélo Magazine (groupe ASO/L'Equipe) a dévoilé le nom du lauréat 2021 élu par un jury de journalistes internationaux. Après Primoz Roglic l'année dernière, c'est un autre Slovène qui s'est imposé cette saison en la personne de Tadej Pogacar.



Vainqueur d'un second Tour de France à 22 ans à peine, le coureur de chez UAE Team Emirates s'est également imposé sur Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, un triplé que personne n'avait plus réalisé depuis Eddy Merckx. Pogacar (95 points) a devancé au classement son compatriote Primoz Roglic (59 pts), Wout van Aert (49 pts) complétant pour sa part le podium.



Champion du monde pour la seconde fois de rang en septembre à Louvain, Julian Alaphilippe (43 pts) a pris la quatrième place du classement mais se consolera avec le titre de Vélo d'Or français.