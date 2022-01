Mathieu van der Poel absent plusieurs mois? "Dans les prochaines semaines, il ne pourra pas s'entraîner"

Depuis son abandon lors du cyclo-cross d'Heusden-Zolder, les doutes ne font que grandir dans le camp de Mathieu van der Poel. Écarté des courses de Loenhout et Hulst où il comptait s'aligner la semaine dernière, il se pourrait que la saison de cyclo-cross de Mathieu van der Poel soit, en définitive, déjà terminée.

"Mathieu fait des exercices pour renforcer son dos et prend du repos. Mais il n'y a aucune chance qu'il soit au départ ce mercredi de la course d'Herentals", a d'emblée expliqué Adrie van der Poel au micro de Sporza durant le cyclo-cross de Gullegem, "je pense même qu'il sera absent pour plusieurs mois. C'est plus intelligent de ne reprendre le vélo que quand ses maux de dos auront disparu."

Si selon les dires du père de Van der Poel, la saison dans les labourés de son fils semble terminée, celui-ci ne veut pas encore s'inquiéter pour la saison sur route : "Jusqu'en avril, il reste encore trois mois donc les classiques du printemps ne sont pas encore en danger."

Il n'empêche que le processus de guérison sera long pour le vainqueur de la 2e étape du dernier Tour de France : "Dans les prochaines semaines, je pense qu'il ne pourra pas s'entraîner. C'est mon avis personnel bien évidemment. Mais je suis convaincu que l'équipe va gérer cela de manière intelligente. Nous devons rester calmes", a conclu Adrie van der Poel.