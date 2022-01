Le Giro, grand objectif de la saison de Tom Dumoulin

"J'ai de bons souvenirs au Giro", a expliqué le Néerlandais, vainqueur du maillot rose en 2017. "C'est mon objectif principal cette année, et ce sera spécial de rouler à nouveau cette course." Dumoulin ne participe pas au stage de l'équipe à Alicante. Il a eu un contact avec une personne testée positive au coronavirus et souffre également des effets secondaires de la dose 'booster'. "Je me sens un peu grippé en ce moment", a-t-il expliqué depuis son domicile. "Le pire est derrière moi, mais je ne suis pas encore complètement remis."

Dumoulin commencera sa saison au Tour des Émirats arabes unis avant de s'aligner sur les Strade Bianche, le Tour de Catalogne et l'Amstel Gold Race. "C'est chouette de pouvoir encore rouler ces courses. Ces dernières années, je ne pouvais pas car cela ne collait pas avec mon stage en altitude en vue du Giro, mais avec les autres dates (l'Amstel tombe à présent à la date de Paris-Roubaix, ndlr), c'est possible. J'effectuerai ensuite un stage en altitude de trois semaines."

Le Giro constituera le grand objectif du Néerlandais cette année. "Le choix entre le Giro et le Tour n'était pas si difficile", confie le Néerlandais. "Nous avons déjà une très bonne équipe avec Primoz (Roglic), Jonas (Vingegaard) et Steven (Kruijswijk) comme hommes protégés. Le choix était donc rapide. Je garde aussi de bons souvenirs là-bas et je suis impatient de viser à nouveau le général. Je n'ai pas vraiment de stress. Les attentes seront toujours élevées, dans chaque course où je m'aligne. J'ai construit ces attentes avec les belles courses que j'ai gagnées. Je partagerai le statut de leader avec Tobias Foss. Nous nous entendons bien. J'ai hâte de prendre part aux finales avec lui."