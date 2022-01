Philippe Gilbert fera l'impasse sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix

On y apprend que Philippe Gilbert débutera sa saison au Challenge de Majorque, avant de préparer ses deux grands objectifs du printemps: Milan-Sanremo et les classiques ardennaises. Entre ces deux moments phares du début de saison, il fera l'impasse sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.



Pour construire sa forme, le champion du monde 2012 passera pas le Tour de Provence, le Nieuwsblad et le Samyn.



Notons que Florian Vermeersch, révélation de Paris-Roubaix 2021, s'alignera bien sur l'Enfer du Nord. Alors que Caleb Ewan repartira à la conquête de Milan-Sanremo après avoir bluffé beaucoup de monde dans le poggio, l'an dernier.



Tim Wellens sera de son côté concentré sur les classiques ardennaises après être passé par le Nieuwsblad et les Strade Bianche.