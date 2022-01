Peter Sagan disputera les classiques du week-end d'ouverture en Belgique

Pour la première fois depuis 5 ans, le Slovaque sera au Nieuwsblad et à Kuurne.

Peter Sagan sera les 26 et 27 février au départ du Circuit Het Nieuwsblad et de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, deux épreuves que le triple champion du monde n'a plus disputées depuis 2017.

La semaine précédente, le Slovaque aura sans doute couru le Tour du Haut Var (18-20/02) qui devrait être sa première course sous le maillot de TotalEnergies. Sagan, qui vient de contracter la Covid pour la deuxième fois et est désormais guéri, est actuellement en stage avec sa nouvelle formation, en Espagne. Il enchaînera dès le prochain week-end avec un camp d'entraînement à Gran Canaria.

Par deux fois, Sagan avait fini deuxième de la classique d'ouverture en Belgique, à chaque fois devancé par Greg Van Avermaet, en 2016 et 2017. Cette année-là, il avait pris sa revanche le lendemain en gagnant à Kuurne.