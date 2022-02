Le Brabançon a placé une attaque dans la montée finale et personne n'a pu suivre.

Premier jour de course et première victoire pour Evenepoel sur le Tour de Valence

Motivé pour son entame de saison, Remco Evenepoel n'a pas trainé ! Le Brabançon a remporté la première étape du Tour de Valence en surclassement à Torralba del Pinar. Il s'est imposé avec 15 secondes d'avance sur Vlasov et 30 secondes sur un groupe comprenant notamment les Movistar Mas et Valverde. Il prend du même coup le maillot de leader de la course espagnole.

Dans la montée finale menant à Torralba del Pinar, Evenepoel a déclenché les hostilités à cinq kilomètres de l'arrivée. Immédiatement, le coureur de Quick Step Alpha Vinyl a creusé un écart sur tous ses concurrents, Enric Mas, Alejandro Valverde, Aleksandr Vlasov, pour s'envoler en solitaire.

Arrivé au sommet à 4 kilomètres de l'arrivée, Evenepoel a continué sur sa lancée pour creuser davantage les écarts sur ses poursuivants.