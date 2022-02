Remco Evenepoel après son premier succès: "Cette année, je peux directement rouler à mon meilleur niveau"

L'année passée, j'avais des doutes en début de saison mais cette fois je suis à mon meilleur niveau", a-t-il déclaré après la course lors de l'interview flash. Pour décrocher la 23e victoire de sa carrière à seulement 22 ans, Evenepoel a placé son attaque à 4,7 km de l'arrivée, dans la montée vers Torralba del Pinar. "Je ne connaissais pas le final", a confié Evenepoel. "Nous avions seulement regardé l'étape via Veloviewer mais je savais où je devais placer mon attaque, à savoir sur la partie la plus dure de la montée et cela m'a réussi. Je me suis bien senti tout au long de la journée et j'avais encore les jambes pour attaquer dans le final. J'ai roulé à fond jusqu'au sommet puis il fallait maintenir le tempo jusqu'à l'arrivée."

Une première victoire cette saison synonyme de satisfaction pour le natif de Schepdaal qui a vécu une préparation classique, contrairement à 2021. "L'année passée, j'avais commencé ma saison avec des doutes mais cette année je peux directement rouler à mon meilleur niveau. Je le savais et l'équipe aussi. Lors des derniers entraînements, j'ai montré que j'étais en forme. C'est fantastique de débuter la saison de cette manière. L'équipe avait confiance en moi pour cette arrivée et elle m'a mis dans les meilleures dispositions. Nous avons déjà une victoire d'étape en poche. Jeudi, nous espérons gagner avec Fabio (Jakobsen, ndlr.) et vendredi ce sera de nouveau à moi."