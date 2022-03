Pavel Sivakov abandonne la nationalité russe pour devenir Français

L'UCI a accepté la requête de Pavel Sivakov de devenir Français, a-t-on appris ce vendredi. Les deux fédérations cyclistes en ont été averties et le vainqueur du Tour de Pologne 2019 détient désormais la nationalité sportive française. Ce qui lui permettra de disputer le championnat de France mais aussi les Mondiaux et d'éventuels JO avec l'équipe de France.



Sivakov s'explique: "Je suis né en Italie mais j'ai déménagé en France à un an. C'est là que j'ai grandi, que j'ai été éduqué et que je suis tombé amoureux du cyclisme. La France est ma maison. Cela fait longtemps que je veux devenir français et les événements en Ukraine m'ont poussé à accélérer cette procédure. Je remercie l'UCI et mon équipe de leur soutien. Comme je l'ai déjà dit, je suis contre la guerre et mes pensées vont au peuple ukrainien."