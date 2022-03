Accueil Sports Cyclisme Van Aert sur Paris-Nice, entre préparation et ambitions L’Anversois, qui s’aligne pour la première fois sur Paris-Nice, briguera certaines victoires d’étape. ©BELGA Quentin Finné Spécialiste Cyclisme





Ce n'est pas parce que j'aborderai Paris-Nice d'abord et avant tout comme une course importante dans la perspective de mes grands objectifs du printemps que cela signifie que que je vais m'y balader durant une semaine en queue du peloton…" On ne se refait décidément...