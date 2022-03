Incroyable triplé pour Jumbo-Visma sur Paris-Nice: Laporte remporte la 1ère étape devant Roglic et Van Aert

On s'attendait à un sprint en petit comité lors de la 1ère étape de Paris-Nice mais l'équipe Jumbo-Visma en décidé autrement ! L'équipe néerlandaise a réalisé un incroyable triplé sur cette étape inaugurale. Christophe Laporte a coupé la ligne juste devant ses deux équipiers, Wout Van Aert et Primoz Roglic. Jumbo-Visma a fait explosé la course dans la côte de Breuil-Bois-Robert et les trois coureurs sont partis seuls. Personne n'a pu les suivre et le trio, avec le champion olympique du contre-la-montre et le vice-champion du monde du chrono, a creusé l'écart, passant la flamme rouge avec 25 secondes d'avance sur le peloton. . Les trois hommes se sont concertés et c'est finalement le Français qui a pu couper la ligne en premier devant ses deux leaders.

Le Français Pierre Latour (TotalEnergies) a pris la 4e place à 19 secondes, devant le Danois Mads Pedersen (TRek-Segafredo), qui complète le top 5.

Lundi, la 2e des huit étapes de Paris-Nice reliera Auffargis à Orélans sur une distance de 159,2 km.

La Course au soleil, dont les deux dernières éditions ont été remportées par l'Allemand Maximilian Schachmann, se terminera dimanche à Nice. L'épreuve propose un contre-la-montre individuel de 13,4 km mercredi et une arrivée au sommet du col de Turini samedi dans l'avant-dernière étape.