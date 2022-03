Milan-Sanremo: huit hommes en tête, le peloton contrôle (Direct à 15h15)

La plus longue course du calendrier se dispute ce samedi.

C'est le grand jour ! Milan-Sanremo, le premier Monument de la saison et la plus longue épreuve de l'année avec ses 293 kilomètres. Entre Milan et Sanremo, les difficultés ne seront pas nombreuses. Après le Turchino à la mi-course, les coureurs vont longer le littoral italien avant d'arriver sur les trois capi : le Capo Mele, le Capo Cervo et le Capo Berta. Mais les hostilités débuteront réellement avec la Cipressa dont le sommet est situé à 22 kilomètres de l'arrivée. Avant le juge de paix habituel de la Primavera : le Poggio et ses 3,7 km à 4% de moyenne.

Au niveau des favoris, les noms qui reviennent le plus souvent sont ceux de Wout van Aert et Tadej Pogacar. Le Slovène, en démonstration depuis le début de la saison, tentera-t-il d'attaquer de loin pour piéger les autres prétendants, notamment les sprinteurs. Mais les outsiders sont nombreux de Mads Pedersen à Jasper Philipsen en passant par Tom Pidcock ou encore Mathieu van der Poel qui débute sa saison sur la classique italienne.

Le début de course est très calme. Huit coureurs se sont échappés après moins de deux kilomètres de course : Filippo Conca (Lotto Soudal), Yevgeniy Gidich et Artyom Zakharov (Astana), Samuele Rivi et Diego Pablo Sevilla (Eolo-Kometa), Ricardo Zurita et Filippo Tagliani (Drone Hopper - Androni Giocattoli) et Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF). Le peloton emmené par les équipiers de Jumbo-Visma contrôle les hommes de tête et ne laisse pas trop de marge avec un écart maximum de 6'55".