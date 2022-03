Pogacar est arrivé en Belgique : "Je voulais vivre cette passion de tout près"

Le n°1 mondial découvrira les courses pavées dans À travers les Flandres avant de prolonger l'expérience, dimanche, lors du Ronde. Un Tour des Flandres que le Slovène a déjà couru chez les espoirs (15e en 2018) mais, il dispute ce mercredi sa première course du genre chez les professionnels. Ce mardi, Pogacar a reconnu une soixantaine de kilomètres du tracé de la classique avec ses partenaires d'UAE Emirates dont Matteo Trentin qui va lui servir de guide ces prochains jours. "Il faisait beau, j'ai bien profité de cette sortie", a dit Pogacar. "J'ai pu me faire une idée de ce qui m'attend. Les pavés m'ont paru difficiles, mais j'aime ça. Je fais un saut dans l'inconnu mais dans l'équipe il y a suffisamment de gens qui connaissent ces courses. Ce que je crains le plus, c'est de chercher un bon positionnement avec les secteurs pavés et les points cruciaux. Je suis en forme et je suis impatient de me tester durant cette semaine importante. Comme toujours, je ferai cela à fond et de toute façon, ce sera un bon entraînement pour dimanche. J'avais hâte de venir en Flandre, la passion pour le cyclisme et l'histoire y sont uniques et je veux vivre cela de tout près." E. d.F.