Malade, Wout van Aert est très incertain pour le Tour des Flandres

Homme en forme des dernières semaines et grand favori pour le Tour des Flandres ce dimanche, Wout van Aert est finalement incertain pour la grand messe flandrienne. Le champion de Belgique est malade, comme l'a annoncé son équipe sur Twitter.

Quoi qu'il en soit, le Belge ne participera pas à la reconnaissance du parcours avec ses équipiers ce jeudi. "Il ne se sent pas bien et ne viendra pas avec nous. Il va rester au chaud aujourd'hui au moins", a expliqué son directeur sportif Grischa Niermann, "il y a une grande chance qu'il ne soit pas au départ d'Anvers ce dimanche. Si c'est le cas, on devra changer nos plans.

Un coup dur pour le leader la formation néerlandaise qui avait fait du Ronde son principal objectif du printemps.