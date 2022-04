Tour du Pays basque : Daniel Felipe Martinez vainqueur final, Evenepoel craque a quelques kilomètres de l'arrivée

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) n'a pas réussi à remporter la 61e édition du Tour du Pays basque (WorldTour). Le Brabançon, qui s'était emparé du maillot de leader vendredi au terme de la 5e étape, a perdu son bien à l'arrivée de la 6e et dernière étape longue de 135,7 km entre Eibar et Arrate et parsemée de sept ascensions.