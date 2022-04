Magnus Sheffield remporte la Flèche brabançonne, Evenepoel dans le top 10, Wellens déclassé

Magnus Sheffield a remporté la 62e édition de la Flèche brabançonne (1.Pro) mercredi. Après 205,1 km entre Louvain et Overijse, l'Américain d'INEOS Grenadiers, 19 ans, s'est imposé en solitaire. Sheffield a parfaitement profité de la supériorité de son équipe INEOS Grenadiers, qui comptait trois hommes dans un groupe de sept échappés, avec aussi les Britanniques Tom Pidcock et Ben Turner, pour s'isoler en tête à 3,5 km de l'arrivée. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), Tim Wellens (Lotto Soudal) ainsi que les Français Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) et Warren Barguil (Arkéa Samsic) figuraient aussi dans cette échappée.

Cosnefroy a devancé Wellens dans le sprint pour la deuxième place à 37 secondes. Mais en raison d'une vague dangereuse dans l'amorce du sprint, le coureur de Lotto Soudal a finalement été délcassé par les commissaires. Evenepoel a dû se contenter de la septième place.

Sheffield, professionnel depuis cette saison, décroche le deuxième succès de sa carrière après la 3e étape du Tour d'Andalousie en février.