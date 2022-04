Elisa Longo Borghini remporte Paris-Roubaix Femmes, Kopecky 2e

La championne d'Italie était tout simplement la plus forte ce samedi.

Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) a remporté la deuxième édition de la course dames de Paris-Roubaix (WorldTour) samedi sur 124,7 km. La championne d'Italie a levé les bras sur le vélodrome de Roubaix après un effort en solitaire de 35 km. Après la disqualification de son équipière et compatriote la championne du monde Elisa Balsamo, Longo Borghini plaçait une accélération pour s'isoler en tête de la course. L'Italienne creusait l'écart sur les autres favorites pour décrocher sa première victoire de la saison, la 30e de sa carrière.

Derrière, la championne de Belgique Lotte Kopecky (SD Worx) remportait le sprint pour la deuxième place devant la Néerlandaise Lucinda Brand (Trek-Segafredo) à 23 secondes de Longo Borghini.

La championne d'Italie succède au palmarès à Elisabeth Deignan lauréate de la première édition et absente cette année en raison d'une maternité.