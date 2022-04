Van Aert et Van der Poel ont-ils déjà course perdue dans les bordures ? Suivez Paris-Roubaix en direct commenté dès 14h45

Si Mathieu van der Poel est l'incontestable favori de cette 119e édition de l'Enfer du Nord, ni lui ni personne ne sait vraiment où se situe son meilleur ennemi: Wout van Aert. Et finalement, la question pourrait ne pas se poser puisque les deux hommes ont été piégés à 215 kilomètres de l'arrivée par une accélération de l'équipe Ineos, qui a cassé le peloton en deux.



Van Aert et Van der Poel ont-ils perdu la course dans cette bordure, avant même les premiers secteurs pavés ? Difficile à dire. Son également piégés: Asgreen, Trentin, Van Avermaet, Pedersen et Laporte.