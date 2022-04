Flèche wallonne: huit hommes de tête, tous les favoris dans le peloton sauf Pidcock (DIRECT)

Fini les Flandriennes, place désormais aux classiques ardennaises avec la Flèche wallonne avant le grand final sur Liège-Bastogne-Liège dimanche. Entre Bégny et Huy, les coureurs vont parcourir 202 kilomètres avec de nombreuses côtes au programme : Côte d'Erefffe, Côte de Cherave et bien sûr le mythique Mur de Huy, qui sera sans doute une nouvelle fois le juge de paix de la course. Chacune de ces ascensions sera franchie à trois reprises par les coureurs.

Au rayon des favoris, le champion du monde Julian Alaphilippe fait figure d'épouvantail. Si le Français a semblé légèrement moins bien que les saisons précédentes, sur l'ascension du Mur de Huy, il sera l'homme à battre. Avec une bonne équipe à ses côtés et notamment un Remco Evenepoel qui devrait se mettre à 100% au service de son leader.

Face à lui, le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar a de quoi faire peur. Pratiquement imbattable depuis le début de la saison, le Slovène pourrait faire exploser la course de loin. Benoît Cosnefroy, Tom Pidcock voire Dylan Teuns sont d'autres coureurs à surveiller.

L'arrivée devrait être jugée aux alentours de 16h30.