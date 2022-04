Alaphilippe et Bardet éliminés sur une grosse chute à Liège-Bastogne-Liège (VIDEO)

À une soixantaine de kilomètres de l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège, une grosse chute a mis à terre une grande partie du peloton. Cette chute s'est produite à l'avant du groupe et plusieurs favoris en ont été victimes. C'est notamment le cas de Julian Alaphilippe et Romain Bardet. Le champion du monde semblait mal en point et sur les images, le Français ne s'est pas relevé. Après avoir chuté à ses côtés, Bardet, touché moins gravement a fait de grands gestes pour alerter les secours. L'équipe Quick Step n'a pas encore communiqué mais selon les informations de la RTBF, Alaphilippe a été embarqué en ambulance mais était conscient.

D'autres favoris comme Valverde, Mollema, Pidcock ou Uran ont été également été retardés par la chute.