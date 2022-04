Quand Philippe Gilbert prend une bière tendue par un supporter en plein Liège-Bastogne-Liège (VIDEO)

Ce Liège-Bastogne-Liège 2022 restera dans les mémoires. Pour la victoire de Remco Evenepoel et l'énorme chute qui a mis au sol de nombreux coureurs mais aussi pour le jubilé de Philippe Gilbert. Le vainqueur de la Doyenne 2011 a fait ses adieux à cette course qui lui tient tellement à coeur. En faisant le travail, d'abord, puis en profitant de l'ambiance dans les derniers kilomètres, alors qu'il était distancé.



Au point de saisir une bière tendue par un supporter dans les derniers kilomètres, pour le plus grand plaisir de la foule, comme on peut le voir sur des images partagées sur Twitter.