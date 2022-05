Un mécanicien perdu, du stress, des émotions et un piano pour Tim Declercq: les coulisses de la victoire de Remco Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège

Comme elle en a désormais l'habitude, la Quick Step - Alpha Vinyl partage de longues vidéos des coulisses des principales courses de la saison. L'occasion de revoir des images déjà connues, comme la victoire en solitaire de Remco Evenepoel et les accolades partagées avec sa famille et ses équipiers, mais aussi de découvrir de nouvelles scènes, notamment issues du bus de l'équipe ou de la voiture des directeurs sportifs Geert Van Bondt et Klaas Lodewyck pendant la course.



Mais aussi une promesse de Remco faite à Tim Declercq avant la course: "Je lui avais dit que je lui achèterais un piano."