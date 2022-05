Philippe Gilbert remporte les Quatre Jours de Dunkerque, la dernière étape pour Thijssen

Gerben Thijssen a remporté la dernière étape des Quatre Jours de Dunkerque dont la ligne était justement tracée à Dunkerque. Le coureur d'Intermarché a remporté la victoire au sprint devant Hugo Hofstetter et Lorrenzo Manzin. Resté confortablement dans le peloton, Gilbert a conservé sa tunique de leader et remporte le classement final devant Oliver Naesen et Jake Stewart.

Il s'agit de la première victoire de Gilbert dans le classement général d'une course par étapes depuis les Trois Jours de La Panne... en mars 2017 et de la 80e victoire de sa carrière.

Gilbert avait remporté la 3e étape de l'épreuve nordiste au sommet à Mont Saint Eloi et avait endossé le maillot rose de leader samedi après l'étape reine à Cassel où il avait pris la quatrième place.