Vincenzo Nibali mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison : "J'ai tellement donné au vélo"

Double vainqueur du Tour d'Italie, Vincenzo Nibali a profité de cette étape sur ses terres siciliennes pour confirmer qu'il ne serait plus là pour la prochaine édition. "C'est mon dernier Giro, je sens qu'il est temps de consacrer du temps à autre chose. J'arrêterai probablement à la fin de la saison."

Nabili, qui fêtera ses 38 ans en novembre, souhaite passer du temps avec ses proches. "Mon heure est venue, j'ai accumulé beaucoup de choses dans une très longue carrière, mais c'est vrai. Il ne faut pas oublier que j'ai quitté la maison quand j'avais 15 ans, j'ai tellement donné au vélo, maintenant le temps est venu de redonner du temps à tous ceux à qui je l'ai volé".

Nibali a notamment remporté le Tour de France en 2014, le Tour d'Italie en 2013 et en 2016 et le Tour d'Espagne en 2010, ce qui fait de lui l'un des sept vainqueurs des trois Grands Tours dans leur carrière. Il a aussi enlevé les Monuments que sont Milan-Sanremo (2018) et le Tour de Lombardie (2015 et 2017). Il a totalisé 54 victoires dans sa carrière, qui comprend également deux titres de champion d'Italie (2014 et 2015), six étapes sur le Tour de France, sept sur le Giro et une sur la Vuelta.

Nibali a débuté sa carrière en 2005 chez Fassa Bortolo. Il a également roulé pour Astana, Bahrain-Merida et Trek-Segafredo.