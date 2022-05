Giro: Simon Yates remporte une 14e étape dantesque

Le Britannique s'est imposé en solitaire au terme d'un parcours en montages russes de 147 km tracé entre Santena et Turin, marqué par cinq ascensions de 3e et 2e catégories, avec 15 secondes d'avance sur l'Australien Jay Hindley (BORA-hansgrohe) et l'Équatorien Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers), qui s'empare du maillot rose de leader. Les Italiens Vincenzo Nibali (Astana) et Domenico Pozzovivo (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) prennent les 4e et 5e places. L'explication finale a été lancée par Richard Carapaz, qui a accéléré dans la seconde ascension de Superga, la colline qui surplombe Turin, à 28 km de l'arrivée. Cette attaque dans l'avant-dernière côte de la journée à été fatale au porteur du maillot rose, l'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), qui a franchi la ligne d'arrivée en 10e position à 4:25 du vainqueur.

Carapaz, vainqueur du Giro 2019 et champion olympique en titre, a roulé seul en tête avant d'être rejoint dans la dernière montée du jour, la Maddalena, d'abord par Hindely, puis par Nibali et ensuite Yates. Le Britannique, vainqueur de la Vueta 2018, a accéléré à 7 km de la ligne d'arrivée, qu'il a franchie en solitaire. Largué au classement après avoir craqué dimanche dernier sur les pentes du Blockhaus, Yates a décroché sa 28e victoire en carrière, et sa 6e étape sur le Giro, la seconde cette année après son succès dans le contre-la-montre de Budapest.

Cette 14e étape a bouleversé le classement général, où Carapaz mène désormais la danse avec 7 secondes d'avance sur Jay Hindley et 30 sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates), 6e samedi.

Dimanche la 15e étape, qui précédera la troisième et dernière journée de repos de lundi, abordera la haute montagne sur un parcours de 177 km entre Rivarolo Canavese et Cogne où l'arrivée sera jugée au sommet d'une ascension de 22,4 km à 4,3 % de pente.