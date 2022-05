Nouveau succès pour Intermarché-Wanty Gobert au Giro: Jan Hirt remporte la 16e étape

Jan Hirt a offert un second succès d'étape à l'équipe belge Intermarché-Wanty Gobert sur ce Giro. Le Tchèque a été le plus fort d'une échappée de 22 coureurs menant à Aprica. Il s'est débarrassé de ses derniers compagnons d'échappée Thymen Arensman et Lennard Kämna dans la montée finale Valico de Santa Cristina. Il s'impose finalement avec quelques secondes d'avance sur le Néerlandais. Jai Hindley a réglé le petit groupe des favoris pour la troisième place.

Derrière l'échappée, les favoris se sont livrés une grosse bagarre dans les pentes de la montée finale. Carapaz, Landa et Hindley étaient les trois plus forts et n'ont pas réussi à se départager. Carapaz conserve donc le maillot rose mais Hindley se rapproche à trois secondes de l'Équatorien après avoir pris des bonifications à l'arrivée.