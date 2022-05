Remco Evenepoel remporte la 1ère étape du Tour de Norvège

Un mois pile poil après sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel a remporté la 1ère étape du Tour de Norvège, son épreuve de reprise. Le Brabançon s'est imposé à Voss au terme d'un sprint en côte devant le local Tobias Haaland Johannessen. L'Espagnol Eduard Prades a pris la troisième place. Le jeune Cian Uijtdebroeks a pris la 9e place de cette étape.

"Je ne m'attendais pas à être aussi bien dans cette arrivée explosive. Je suis content", a déclaré le pensionnaire de l'équipe belge Quick-Step Alpha Vinyl à l'arrivée. Après son succès fin avril sur les routes de Liège-Bastogne-Liège, Evenepoel a pris une semaine de repos avant de partir en stage en Espagne. Après avoir bénéficié de conditions très favorables sur la côte méditerranéenne, il a dû affronter le froid et le vent norvégien pour sa rentrée. "Il faisait vraiment froid, ce qui rend toujours la course plus compliquée. C'était dur sur la fin", a avoué le Belge, ravi d'être de retour en s'imposant.

Grâce à ce succès, Evenepoel endosse du même coup la tunique de leader de l'épreuve norvégienne.