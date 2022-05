Testé positif au coronavirus, Joao Almeida, 4e du général, contraint à l'abandon

"C'est vrai, c'est le covid", a déclaré Gianetti. "Il ne se sentait pas bien mercredi soir et nous avons fait un test rapide en interne et il est positif. Il a de légers symptômes et il doit abandonner. Le plus important, c'est qu'il récupère. Nous avons testé les autres coureurs et le staff mais il est le seul cas positif." Pointé parmi les favoris à la victoire finale sur le Giro, Almeida a perdu près d'une minute sur le leader Richard Carapaz mercredi lors de la 17e et a reculé à la quatrième place du général, à 1:54 de l'Équatorien.