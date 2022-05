Wout van Aert confirme son ambition pour le Tour de France: "Nous viserons le jaune et le vert"

Depuis la Sierra Nevada, où il est en stage d'altitude jusqu'à lundi, Wout van Aert a fait part à HLN de ses ambitions au Tour. Le champion de Belgique a confirmé qu'il visera spécifiquement la conquête du classement par points.

"Mon objectif dans le Tour est le maillot vert", a dit l'Anversois. "Nous avons eu un excellent camp d'entraînement de trois semaines."

Après Liège-Bastogne-Liège, le Belge a pris un peu de repos avant de reprendre l’entraînement pour la deuxième partie de saison.

"Au début du stage, je n'avais pas encore mes meilleures jambes, mais j'ai progressé au fil des jours", a poursuivi van Aert. "J'attends le Dauphiné avec impatience, mais ce sera uniquement en fonction du grand but de l'été (NdlR : le Tour). C'est une course importante, nous serons avec une grande partie de l'équipe du Tour. Il y aura quelques étapes dures où on sprintera sans doute. J'espère y acquérir de la confiance et remporter une étape si possible. Je n'ai pas d'ambitions au Dauphiné, mais bien pour le Tour où nous croyons toujours en la victoire. Il y a Primoz (Roglic) mais aussi Jonas Vingegaard, qui a surpris l'an dernier en finissant 2e. Il est encore jeune et progresse année après année. Nous irons au Tour pour le jaune et le vert. Je vais devoir me mêler chaque jour aux sprints intermédiaires, j'aurai donc besoin de lever un peu le pied dans les étapes de montagne."

L’Anversois a aussi confirmé qu’il ne disputerait ni le National ni le Mondial de chrono mais qu’il viserait la victoire dans le chrono d’ouverture du Tour à Copenhague.