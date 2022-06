Championnat de Belgique de cyclisme: la fédération demande aux spectateurs de porter des masques près des coureurs

La fédération belge de cyclisme, Belgian Cycling, a renforcé ses mesures contre le Covid-19 en vue du championnat de Belgique de cyclisme (course en ligne) qui se déroule dimanche à Middelkerke.

Elle demande aux spectateurs le long du parcours de porter des masques lorsqu'ils s'approchent des coureurs et coureuses (près des bus des coureurs, avant le départ et après l'arrivée). "Un variant contagieux du coronavirus augmente à nouveau le nombre d'infections", peut-on lire dans un communiqué. "Afin de minimiser le risque d'infections et de préserver le reste de la saison cycliste, la Fédération cycliste belge demande aux coureurs de porter un masque buccal lorsqu'ils se trouvent à proximité des coureurs pendant le championnat de Belgique à Middelkerke."